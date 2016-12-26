Canan Ergüder Hamile mi? Canan Ergüder'in Sevgilisi Kenan Ece Kimdir?

Canan Ergüder hamile mi ve Canan Ergüder'in sevgilisi Kenan Ece kimdir sorularının cevabı haberimizde. Kenan Ece'yle birlikte olan Canan Ergüder, iddiaya göre 2 aylık hamile… Bu haberle havalara uçan oyuncu çift, yeni yılda nikah masasına oturma kararı aldı. Ünlü isimler arasındaki "Önce bebek, sonra nikah" modasına Canan Ergüder'le Kenan Ece de uydu. Ece'yle aşkını geçtiğimiz yaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilan eden güzel oyuncu, iddiaya göre 2 aylık hamile.

CANAN ERGÜDER HAMİLE

Canan Ergüder sevgilisi Kenan Ece'den hamile kaldı. İkili, bu haberi şimdilik yalnızca aileleriyle ve çok yakın birkaç dostuyla paylaştı. Aşkları bundan yaklaşık 1 buçuk yıl önce birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen Canan Ergüder'le Kenan Ece'nin ne zaman evleneceği belirsizliğini koruyor. Ancak Ergüder'in karnının daha fazla büyümeden yeni yılın ilk aylarında nikah masasına oturması bekleniyor.

KENAN ECE KİMDİR?

Canan Ergüder'in sevgilisi Kenan Ece kimdir? Kenan Ece 24 Aralık 1980 doğumludur. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika'da Davidson College'de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı.Üniversitede birçok oyunda rol aldı. Mezun olduktan sonra dört yıl Dublin'de yaşadı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy'de oyunculuk eğitimine devam etti. İrlanda'nın en köklü televizyon dizisi "Fair City" 'de 13 bölüm rol aldı. Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu "The Abbey" 'de çalıştı.Türkiye'ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli'nin yaptığı "Yüreğine Sor" filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı. Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur'dan Tiyatro'yu kurdu. Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir.





