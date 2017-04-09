Çanakkale'yi Görmenin Mutluluğunu Yaşadı

Çankırı'nın Orta İlçesinde yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Candik, Çanakkale'yi görüp gezmenin mutluluğunu yaşadı.



Yaylakent Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisine katılan Candik, iki gün süren gezinin ardından memleketine döndü.



Gezi sonrası AA muhabirine açıklama yapan Candik, kendisine Çanakkale'yi gezme fırsatını veren herkese teşekkür etti.



Gezi sırasında çok duygulandığını ve her Müslüman Türk'ün Çanakkale'yi ziyaret etmesi gerektiğini ifade eden Candik, "Askerlerimizin savaştığı yerleri geç de olsa görme fırsatı buldum. Bizlere bu vatanı bırakan bütün şehitlerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.



Çanakkale'nin sadece belirli günlerde ziyaret edilmemesi gerektiğini dile getiren Candik, fırsat bulduğunda tekrar gitmek istediğini sözlerine ekledi.