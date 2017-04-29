Çanakkale Yavru Domuza Orman Işçileri Yardım Etti

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi sınırlarında kalan Kazdağları'nın Kuzey yamaçlarında annesini kaybettiği sanılan domuz yavrusunun çaresizliğini gören orman işçileri, onu başka domuzlarının seslerinin geldiği doğal ortamına doğru yönlendirdi.



Bayramiç İlçesine bağlı Çırpılar Köyü Çeme mevkiinde ormanda çalışan işçileri taşıyan midibüsün önüne, dönüş yolunda yavru bir domuz çıktı. Yavru domuz, orman işçilerinin ilgi odağı oldu. Annesini kaybetitği sanılan yavru domuz, çaresiz şekilde işçilerin etrafında dolaşmaya başladı. Orman işçileri, yavru domuzu doğal ortamından koparmamak için çaresiz ormlanın içine doğru kovalayarak yardımcı oldu. Orman işçisi Serhat Güven, önlerine çıkan yavru domuzu bırakmak istemediklerini belirtip, "Ancak ormanın içinden gelen seslerin annesine ait olabileceğini düşünerek, bu yöne doğru domuzu kovalayarak, annesini bulmasına yardımcı olduk. O an için elimizden gelen sadece buydu" dedi.