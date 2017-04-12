Çanakkale Yatalak Hastayı Alevlerin Arasından Komşuları Kurtardı

Yatalak hastayı alevlerin arasından komşuları kurtardı



ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, 84 yaşındaki yatalak hasta Nurettin Topaloğlu, evinde çıkan yangından son anda komşuları tarafından ağır yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.



Bayramiç'in Evciler Köyü'nde, yatalak hasta olan Nurettin Topaloğlu'nun evinde bugün saat 16.00 sıralarında, prizdeki elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bütün evi sardı. Eşi Seyhan Topaloğlu'nun dışarda olması nedeniyle Nurettin Topaloğlu, evde mahsur kaldı. Son anda dumanları farkeden komşuları içeri girerek Topaloğlu'nu kurtardı. Yüzünde ve göğsünde yanıklar oluşan Topaloğlu'na ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekibleri olay yerinde yaptı. Daha sonra Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürülen Topaloğlu, burada yanık ünitesi bulunmaması ve durumunu ağır olması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Alevler, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri ve köydeki zirai ilaçlama tankerlerinden su sıkılarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.