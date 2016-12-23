Yağma ve zorla senet imzalatma iddiasına 11 gözaltı
ÇANAKKALE'nin Biga İlçesinde, nitelikli yağma ve zorla senet imzalatma suçlarına karıştıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga'da, nitelikli yağma ve zorla senet imzalatma suçlarına karıştıkları belirlenen bir gruba yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah, önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Çanakkale'ye getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Çanakkale Yağma ve Zorla Senet Imzalatma Iddiasına 11 Gözaltı
Yağma ve zorla senet imzalatma iddiasına 11 gözaltıÇANAKKALE'nin Biga İlçesinde, nitelikli yağma ve zorla senet imzalatma suçlarına karıştıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
Yağma ve zorla senet imzalatma iddiasına 11 gözaltı
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