Çanakkale Yağma ve Zorla Senet Imzalatma Iddiasına 11 Gözaltı

Yağma ve zorla senet imzalatma iddiasına 11 gözaltı



ÇANAKKALE'nin Biga İlçesinde, nitelikli yağma ve zorla senet imzalatma suçlarına karıştıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga'da, nitelikli yağma ve zorla senet imzalatma suçlarına karıştıkları belirlenen bir gruba yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah, önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Çanakkale'ye getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.