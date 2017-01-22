Çanakkale Valisi Tavlı Ziraat Odası'nı Ziyaret Etti

Vali Orhan Tavlı, Ziraat Odası'nı ziyaret etti.



Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya tarafından karşılanan Vali Tavlı, Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelip sohbet etti.



Çanakkale'deki tarım faaliyetleriyle ilgili yapılan çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, Çanakkale Valiliğince takip edilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2017 yılı programına alınan Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, bölge tarımına ve ekonomisine yapacağı katkının da önemi Oda yönetimince vurgulandı.



Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Vali Orhan Tavlı'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirip, Çanakkale tarımına vermiş olduğu önem ve destekten dolayı teşekkürlerini sundu.