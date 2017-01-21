Çanakkale Valisi Tavlı'ya Ziyaretler

Edirne Valisi Günay Özdemir ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.



Valiler Özdemir ve Ceylan'a Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürü Dr. Şafak Başa da eşlik etti.



Tavlı'yla valilik makamında bir süre görüşen, Edirne Valisi Günay Özdemir ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, kendisine görevinde başarı dileyip hayırlı olsun temennisinde bulundu.



Vali Orhan Tavlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.