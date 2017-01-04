Çanakkale Valisi Tavlı Küçükkuyu'da

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesini ziyaret etti.



Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan tarafından karşılanan Tavlı, belediyeye geçip beldede devam eden çalışma ve projeleri değerlendirdi.



Tavlı, daha sonra Mıhlı Mahallesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Buradan, Küçükkuyu Limanında yapımı devam eden Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Noktasını ve Gümrük binasını inceleyen Tavlı, yetkililerden bilgi aldı.



Vali Tavlı'ya, Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Tamer Alpul, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Önem ve Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu eşlik etti.