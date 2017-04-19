Çanakkale Valiliği Yakınında Şüpheli Valiz Paniği

Çanakkale'de valilik yakınına bırakılan şüpheli valiz polisi harekete geçirdi. Vatandaşların yoğun olduğu noktadaki valiz, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Valizin içinden oyuncak, ayakkabı gibi malzemeler çıktı.



Çanakkale'de, öğle saatlerinde, kordon boyu ve valilik arasına bırakılan valizi gören vatandaşlar, polise haber verdi. Şüpheli valizin sahibini bulamayan polis ekipleri, bomba imha uzmanı çağırdı. İnceleme yapan uzman, kutuyu imha etmeye karar verdi. Bu esnada Kayserili Ahmet Paşa Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı hazırlıklarını yaparken, vatandaşlar da otobüs durağında ve çevrede patlama anını izledi. Düzeneği hazırlayarak valize monte eden uzman, 'kontrollü patlama' uyarısı yaptıktan sonra valizi patlattı. Valizin içinden çıkanlar herkese rahat bir nefes aldırdı. Valizin içinden oyuncak, ayakkabı, kadın çantası, uydu alıcısı ve futbol topu gibi malzemeler çıktı. Polis ekipleri, valizi incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. - ÇANAKKALE