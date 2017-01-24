Çanakkale Turizmde Marka Kent

Antik kentlerde, kazı alanlarında özel mülkiyetin kamulaştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çanakkale için ayırdığı bütçe geçmiş yıllara göre rekor kırdı. Geçtiğimiz iki yılda kamulaştırma için Çanakkale'ye ayrılan bütçe 1 milyon 200 bin TL civarındayken, bu rakam bu sene 2 milyon 128 bin 370 TL'ye çıktı.



Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bakanlık tarafından ayrılan bütçe ile Çanakkale'nin turizm alanında canlanacağını söyledi. Turan, "İlk çağdaki büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış Çanakkale'mizin turizm alanında ön sıraları alması için gayret gösteriyoruz. Çanakkale tarımda ve sanayide olduğu gibi turizmde de öncü bir marka kent olma vasfını sürdürecek. Bundan dolayı antik kent alanlarının korunması ve tarihe kazandırılması için Bakanlığımız ile istişare halinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz iki yılda kamulaştırma için ayrılan bütçe 1 milyon 200 bin TL civarındayken, bu rakam bu yıl neredeyse iki katına ulaşarak rekor kırdı. Ayrılan bütçe Ayvacık Behramkale Assos, Biga Kemer Parion, Ezine Dalyan Alexsendra Troas ve Gökçeada Uğurlu kazılarında kamulaştırma için kullanılacak" dedi. - ÇANAKKALE