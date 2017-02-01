Çanakkale şehitliklerinde 5 vakit ezan



ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ezan sesinin duyulmadığı şehitliklerde, 5 vakit ezan okunmaya başlandı. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Allah Allah nidalarıyla, Allahuekber diyerek ölüme yürüyen kahramanların toprağa düştüğü bu topraklarda, ezan sesinin bundan böyle arşa yükselecek olması hem bizleri hem de bütün vatandaşımızı memnun edecektir" dedi.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 11 şehitlikte 5 vakit ezan uygulaması başlattı. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği şehitliklerin büyük bölümünde namazgah bulunmasına rağmen, bu bölgelerin köylere uzak kalması ve ezan sesin duyulmaması nedeniyle başlatılan uygulama çerçevesinde, Alan Başkanlığındaki merkezi sistemden okunan ezan, şehitliklere konan hoparlörlerden ziyaretçilere ulaşıyor. Böylece özellikle Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği başta olmak üzere şehitlikleri ziyaret eden ve namaz kılmak isteyen vatandaşlar, vakti kaçırmadan ibadetlerini yapabiliyor. Ezan için şehitliklere kurulan ses düzeninden cuma günleri ise cuma vaktinde Kuran-ı Kerim okunacak ve vatandaşların ziyaretleri sırasında daha fazla maneviyat yaşaması sağlanacak.



Şehitliklerde başlatılan 5 vakit ezan uygulamasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale ruhunun doğduğu, kahramanlık destanının yazıldığı bu topraklarda, günde 5 vakit ezan okutulması uygulamasına geçiyoruz. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tarihi alan içerisinde mevcut durumda bazı noktalarda ezan sesi duyulmuyordu. Hem bizlerin hem buraya gelen bütün ziyaretçilerimizin talebi doğrultusunda tarihi alanda ezan sesinin duyulmadığı noktalarda bundan böyle inşallah ezan okunacak. Türk milletinin ortak ifadesi olan İstiklal Marşımızda merhum Akif'in de belirttiği gibi 'Ruhumun senden İlahi, şudur ancak emeli, değmesin ma'bedimin göğsüne na'mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' dediği gibi; biz de, bu topraklarda mabedimizin göğsüne namahrem eli değmesin diye ölüme koşan ve bir gül bahçesine girercesine, kara toprağa giren şehitlerimizi ezansız bırakmamak adına böyle bir uygulamaya geçtik. İnşallah bundan böyle şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan bu topraklarda, bu tarihi alanımızda günde 5 vakit merkezi sistemden ezan okunacak. Cuma günleri, Cuma saatinde yine Şehitler Abidesinin olduğu yerde Kur'an-ı Kerim okutmayı düşünüyoruz. Manevi tarafı çok yüksek olan bu topraklarda, kahramanlık destanının yazıldığı bu topraklarda, Allah Allah nidalarıyla, Allahuekber diyerek ölüme yürüyen kahramanların toprağa düştüğü bu topraklarda ezan sesinin bundan böyle arşa yükselecek olması hem bizleri hem de 78 milyon vatandaşımızı memnun edecektir diye düşünüyorum. Gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizi Çanakkale Savaşlarının yaşandığı, kahramanlık destanının yazıldığı bu topraklara bekliyoruz" dedi.