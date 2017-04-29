Çanakkale Şehitleri Için Bisikletle 250 Kilometre Gidecekler

Istanbul Bisiklet ve Doğa sporları grubu (İspidos) tarafından Çanakkale şehitlerini anmak için düzenlenen İstanbul-Çanakkale Bisiklet turu Yenikapı'da başladı. 10 yaşından 70 yaşına kadar, her türlü meslek grubundan kadın erkek 120 bisikletli Çanakkale şehitliğine kadar 2 gün boyunca pedal basacak.



Yaklaşık 250 kilometrelik tura Engelsiz Pedal derneğinden biri görme özürlü 3 kişilik bir ekipte katılıyor.



250 KİLOMETRE BİSİKLET KULLANACAKLAR



Çanakkale Şehitlerini anmak için İstanbul Bisiklet ve Doğa sporları grubu tarafından düzenlenen bisiklet turu için yaşları 10 ile 70 arasında değişen 120 bisikletli sabahın erken saatlerinde İDO feribot iskelesi önünde toplandı. Aralarında öğrenciler, bankacılar, işadamları, doktorlar, eczacıların bulunduğu grup üyeleri Feribotla Bandırma'ya geçerek, Önce Biga'ya, burada bir gün konakladıktan sonra Pazar günü Çanakkale'ye ulaşacaklar. Grup bisikletleriyle Çanakkale şehitliğini gezerek, Çanakkale savaşlarının 102. yıldönümünde bir kez daha şehitlerimizi anacak.



GÖRME ÖZÜRLÜ SPORCUDA PEDAL BASIYOR



Bisiklet turuna Üniversite bisiklet gruplarının yanı sıra Engelsiz pedal derneğinden de 3 kişilik bir ekip katılıyor. Görme özürlü sporcu Cem Cengiz iki kişilik tandem bisikletin arkasında otururken bisikleti Faruk Sezer kullanıyor. Aynı ekipteki Sinan Yakut Yancı'da ekibin yol güvenliğine yardımcı oluyor. Bisiklet ve Doğa sporları grubu yöneticisi Ümit Yıldız 'Çanakkale zaferinin 102. yılında 102 İspidos'lu Çanakkale'de sloganıyla başladığımız bu yolculukta çok ilgiden dolayı sayımız 120'ye ulaştı. Feribotla Bandırma'ya geçtikten sonra ilk gün 85 kilometre bisiklet kullanarak gideceğimiz Biga'da konaklayacağız ertesi gün 95 kilometre yok kat ederek Çanakkale'e ulaşacağız. 3.günde ise 45 kilometre bisiklet kullanarak Çanakkale şehitliğini gezip şehitlerimizi anacağız" dedi.



EN KÜÇÜK KATILIMCI 10 YAŞINDA



Yaklaşık 250 kilometrelik bisiklet turuna katılan en küçük katılımcı 10 yaşındaki Alp Keçecioğlu, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek 'Bazı yerlerde yaşım gereği bisiklet süremeyeceğim. Ancak bu tur un içinde olmak bana büyük bir heyecan veriyor.ö dedi. Tura katılan 12 yaşındaki Kerem Köken ise 'Bu tur'a babamla birlikte katılıyoruz. Tur'a katılacağım kaç gündür heyecanla start gününü bekliyordum.ö dedi. Tura katılan Taner Tabak ise 'Şehitlerimizi anmaya gidiyoruz. Cumhuriyetin Temel taşlarından biri olan Çanakkale savaşlarının 102.yıldönümünde şehitlerimize anacağız.ö dedi. Bisiklet turuna kadılan ve bankacılık yaptığını söyleyen Çiğdem Şahin 'Bisiklete binmeyi çok seviyorum. Kışın çok vakit bulamasam da böyle turlara katılmak çok hoşuma gidiyor. Daha öncede Bisikletle Çanakkale'ye gitmiştim.'dedi. 3 yıldır bisiklete bindiğini söyleyen 57 yaşındaki Nur Kılıçel 'Her yaşta spor yapılabiliyor. Bu tür turlara mutlaka katıyorum. Böyle bir grupla Çanakkale'ye gidip şehitlerimizi anacağımız için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.