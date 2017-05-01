Çanakkale şehitleri için 250 kilometre pedal çevirdiler



İSTANBUL Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu'nun (İSPİDOS) Çanakkale şehitlerini anmak için Yenikapı'dan başlattığı İstanbul-Çanakkale Bisiklet turu, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerde son buldu. İki gün süren etkinliğe katılan 10 ila 70 yaş arası ve çeşitli meslek gruplarından 102 bisikletli, Çanakkale şehitleri için 250 kilometre pedal çevirdi.



İSPİDOS tarafından Çanakkale şehitlerini anmak için İstanbul-Çanakkale bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik 2 gün önce İstanbul Yenikapı'dan 102 bisikletlinin katılımıyla başladı. 250 kilometre pedal çeviren yaşları 10 ile 70 arasında değişen, aralarında öğrenciler, bankacılar, işadamları, doktorlar, eczacıların ve görme engellilerin de bulunduğu grup üyeleri, önce feribotla Bandırma'ya, ardından dün (pazar) akşam Biga'ya ulaştı. Burada bir gün konaklayan grup, bugün 57'inci Alay Şehitliği'ni ziyaret etti. Grup, şehitler için dua etti.



Organizasyon komitesinden Cemal Taşkın, "Bu bizim için çok gurur verici bir projeydi. Gururluyuz. Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok duygusal anlar yaşadık yolda gelirken. Burada da şimdi 57'inci Alayı ziyaret ediyoruz. Buradan da şehitliğe çıkacağız ve bu kutsal görevi bitirmiş olacağız" dedi.



EN KÜÇÜK KATILIMCI 10 YAŞINDA



Yaklaşık 250 kilometrelik bisiklet turuna katılan en küçük katılımcı 10 yaşındaki Alperen Keçecioğlu, Çanakkale'ye gelmenin kendisi için büyük bir gurur ve sevinç olduğunu belirtti. Keçecioğlu, "Şehitlikleri görmeye geldik. Biga üzerinden Çanakkale'ye geldik. Şimdi Gelibolu'dayız. Şehitlikteyiz ve dua ettik" dedi.



Tura babasıyla ile birlikte katılan 12 yaşındaki Kerem Köken ise "Bu benim ilk etkinliğim, çok mutluyum ve gururluyum. Bizim için, atalarımız şehit olmuş. Nasıl desem sadece kendilerini değil, geleceğini ve çocuklarını da düşünmüşler. Bizim için kendilerini feda etmişler" diye konuştu.



GÖRME ENGELLİ SPORCU DA PEDAL ÇEVİRDİ



Bisiklet turuna üniversite bisiklet gruplarının yanı sıra Engelsiz Pedal Derneği'nden de 3 kişilik bir ekip katıldı. Görme engelli sporcu Cem Cengiz, iki kişilik tandem bisikletin arkasında otururken bisikleti Faruk Sezer kullandı. Aynı ekipteki Sinan Yakut Yancı da ekibin yol güvenliğine yardımcı oldu. 250 kilometre süren etkinliği başarıyla bitiren Cem Cengiz, "Bu etkinliğe yol arkadaşım Faruk Sezer ve Sinan Yakut Yancı ile birlikte katıldık. Her şey 1.5 ay önce başladı. Biz Kadıköy'de sürüş yaparken, İSPİDOS grubunun turuyla karşılaştık. Gruptan Münir abi bizi Çanakkale'ye davet etmişti. Hazırlanma sürecinin ardından cumartesi günü yola çıktık ve çok harika bir yolculuk geçirdik. Benim ilk uzun yol etkinliğimdi. 3 aydır sürüyorum ve bunların hepsi kısa mesafeydi. Bu uzun sürüş bana çok şey öğretti, deneyimde bulundum. Çok yeni insanlar tanıdım. Önemli olan hedefimizin burası olmasıydı. Burayı görmek ve buraya kendi çabamızla pedal çevirerek bu kadar yol kat ederek gelmek harika bir duyguydu" dedi.



57'inci Alay Şehitliğindeki ziyaretin ardından 102 bisikletçi Şehitler Abidesi'ne geçip, Çanakkale savaşlarının 102'inci yıldönümünde bir kez daha şehitleri anacak.