Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, Gururlu ve Hüzünlü Tören (4)

57'NCİ ALAY'DA ANMA



Çanakkale Savaşları'nın 102'nci yıldönümünde, Şehitler Abidesi, Fransız Şehitler Anıtı ve İngiliz Helles Anıtı'nın ardından günün son töreni, 57'nci Alay Şehitliği'nde düzenlendi. Resmi tören, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın anıta çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına Albay Serhat Demirbaş konuştu. Albay Serhat Demirbaş, "Çanakkale destanlaşan başarılarla dolu. Boğazı geçemeyen, denizde başaramayacağını anlayan müttefikler, karaya askere çıkartıp yeni bir plan yaptı. 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, emir beklemeksizin ve inisiyatif alıp birliğini, Kocaçimen tarafından harekete geçirdi. 57'nci Alay, düşmanı kanlı sırtta karşıladı. Yarbay Mustafa Kemal, 'Bedir'in aslanları' kadar şanlı olan 57'nci Alay'ın en önünde savaştı. Gırtlak gırtlağa mücadele ile tarihin en muhteşem zaferlerden birisi burada alınıyordu. Düşman ardından birlerce ölü bırakıp geri çekildi. 57'nci Alay düşmanın çekip gittiği güne kadar sürekli kanlı savaşların içinde yer almıştır. 57'nci Alay, Galiçya cephesinde ve Filistin cephesinde savaşmıştır. Kahraman şehitler, yattığınız bu topraklarda rahat uyuyun. Mazisi, zaferler ve insanlık tarihiyle başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesindeki barışı ve huzur güvencesi olmaya devam edecektir" dedi. Törende, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.



Anıttaki tören, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in anıt defterini imzalamasıyla sona erdi. Tören sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile beraberinde Türk heyeti ve yabancı konukları, şehit mezarlarını ziyaret edip çiçek bıraktı.



