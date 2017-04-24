Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, gururlu ve hüzünlü tören (3)



GAYDALAR KARŞILADI



ÇANAKKALE Savaşları'nın 102'nci yıl kutlamalarında, Şehitler Abidesi, Morto Koyu'ndaki Fransız Şehitler Anıtı'ndan sonra Seddülbahir Köyü'ndaki İngiliz Helles Anıtı'nda da tören düzenlendi. Törene katılanlar, anıt önünde gayda çalan askerlerce karşılandı. Törende Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Yeni Zellanda Adalet Bakanı Amy Adams, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile çeşitli ülkelerin temsilcileri hazır bulundu. Savaşta hayatını kaybeden İngiliz askerleri için dua edilmesiyle başlayan törende, Türkiye, İngiltere, Avustralya, Bangladeş, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, Irlanda, Yeni Zelanda, Pakistan, Sri Lanka, Kuzey İrlanda ülkeleri adına anıta çelenk konuldu. İngiliz Helles Anıtı'ndaki tören konuşmalardan sonra yine askerlerin gayda çalmasıyla sona erdi.