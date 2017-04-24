Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, Gururlu ve Hüzünlü Tören (2)

FRANSIZ ŞEHİTLİĞİNDE TÖREN



Çanakkale Savaşları'nın 102'nci yıl dönümü töreninde, Şehitler Abidesi'nden sonra Morto Koyu'ndaki Fransız Şehitler Anıtı'nda da tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Fransa Savunma Ateşesi Yarbay Valery Sens ile savaşta yer alan ülkelerin temsilcileri katıldı. Şehitlikteki tören konuşma ve dualardan sonra Anıt önüne, Türkiye, Fransa, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya adına çelenk konulmasıyla sona erdi. Törene katılan davetliler, daha sonra savaşta hayatını kaybeden Fransız askerlerin mezarlarına beyaz karanfiller bıraktı. Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, anıt şeref defterini imzaladıktan sonra İngiliz Şehitliği'ne geçti.



