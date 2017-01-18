Çanakkale Savaşları Müzesini 150 Bin Kişi Gezdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle Hatay'ın tüm ilçelerinde açılan Çanakkale Savaşı Gezici Müzesini 150 bin kişi gezdi.



Son olarak Reyhanlı'da açılan Çanakkale savaşında kullanılan materyallerin sergilendiği müzeye öğrenci ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Çanakkale gezici müze koordinatörü Cengiz Yörükarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşları'nın 101. yılı nedeniyle Türkiye'yi dolaştıklarını söyledi.



5 yıldır Çanakkale gezici müzesini bölgeye gidemeyen vatandaşların görmesi için dolaştırdıklarını belirten Yörükarslan, "Bizler Çanakkaleyi çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Hatay'da Yayladağı, Kırıkhan, Reyhanlı, Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerimizi dolaşarak öğrenci ve sivil 150 kişiye ulaşmış olduk." dedi.



Gezici müzede, o dönemlere ait mermi, matara, kıyafet ve top dahil yüzlerce materyalin yer aldığını ifade eden Yörükarslan, "Hepsi 101 yıllık eserlerdir. Amacımız çocuklarımıza Çanakkale ruhunu kazandırmaktır. Ziyarete gelen öğrenci ve sivil vatandaşlarımıza hem görsel hemde anlatımlı olarak müzemizi anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Müzeyi gezen 6. sınıf öğrencisi Mert Şahin tarihe meraklı olduğunu belirterek, "Bu müze çok iyi oldu. Merak ettiklerimiz görme şansına sahip oldum. Dedelerimiz bizler için mücadele etmişler. Onları çok seviyorum. İnşallah bir gün Çanakkaleyi de görmek nasip olur. Müzede en çok birbirine girmiş mermiler çok dikkatimi çekti." şeklinde konuştu.



Reyhanlı öğretmen evinde açılan Çanakkale Şavaşları Müzesi'nin 21 Ocak'a kadar açık kalacağını belirtildi.