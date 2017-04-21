Çanakkale savaşları bu alanda yaşıyor

3 boyutlu filmler, hareketli platformlar ve model alanlarla 102 yıl önceki savaş burada yeniden canlanıyor



ÇANAKKALE - Gelibolu yarımadasında kurulan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 102 yıl önce cereyan eden tarihin en kanlı savaşını ziyaretçilere adeta yeniden yaşatıyor. Ziyaretçiler, 3 boyutlu filmler, hareketli platformlarla kendilerini bir anda savaşın içerisinde buluyor.

İleri simülasyon teknikleri ile 11 ayrı canlandırma odasının bulunduğu Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 102 yıl önceki deniz ve kara savaşlarını sadece anlatmakla kalmıyor, savaşın önemli anlarını ziyaretçilerine yeniden yaşatıyor. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan 8.600 metrekare kapalı kullanım alanı bulunan tesiste, ikisinde üç boyutlu filmler, üç ayrı odada da hareketli platformlarla Çanakkale Savaşları'nın önemli kesitleri sunuluyor. 63 dakika süren gösterimde, yabancı ziyaretçiler için yedi ayrı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Japonca, İtalyanca ve Arapça) anlatım yapılabiliyor.

Müzeden çok öte

Çanakkale Savaşları'nda kullanılan malzemelerin ve dioramaların sergilendiği iki kattan oluşan sergi salonu, Çanakkale Savaşları ile ilgili yayınlanmış olan eserlerin toplandığı bir kütüphane, bayan-erkek mescitler, hediyelik eşya bölümlerinin de yer aldığı tesiste, 142 kişi kapasiteli ve iki katlı konferans salonu da bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde yer alan merkez, bir müzeden öte birçok imkanlar sunuyor.

Nusrat mayın gemisinde seyir

Ziyaretçiler, 'Harbe giriş' salonunda savaşın başlangıcı ile ilgili bilgiler veriliyor. 2'nci salona girenler ise, kendilerini bir anda Nusrat mayın gemisinin güvertesinde buluyor. 7-8 Mart gecesi Boğaz'daki Erenköy Limanı'na, Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, Mayın Grubu Komutanı Nazmi Bey ve Nusrat Komutanı Yüzbaşı İbrahim Hakkı Bey tarafından mayın hatlarının döşenmesi faaliyeti anlatılırken, bir yandan da Nusrat mayın gemisinin dalga hareketinden etkilenmesi spiratif adı verilen özel sistemle yapılıyor. Sistem, gemi platformundaki ziyaretçilere ses ve ışık efektleri, dalgada yol alan bir gemi hissi uyandırıyor. 3'ncü salon ise, Ocean gemisinin güvertesi şeklinde dizayn edilmiş. Salondaki dev perdede 3 adet 3D projektör ile yansıtılan görüntü esnasında Ocean gemisinin top atışlarının oluşturduğu sallantı hareketli platform sayesinde ziyaretçilere hissettiriliyor.

Film ve hologram tekniği bir arada kullanılıyor

4'ncü salonda Rumeli Mecidiye Tabyasında Seyid Onbaşı'nın dev mermiyi kaldırıp topa sürüşü, yine 3 boyutlu görüntü ile anlatılıyor. Salonun dizaynı ve 3 boyutlu gözlüklerin etkisi, ziyaretçilere 'oradaymış' hissi veriyor. 5'nci salondaki Kara Muharebelerine Hazırlık gösteriminin ardından 6'ncı salonda 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in Conkbayırı 261 rakımlı tepede verdiği 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' emri, 27. Alay ve 57.Alay askerlerinin Anzaklara karşı savunması ve o günkü yaşananlar film ve hologram bir arada kullanılarak ziyaretçilere anlatılıyor.

360 derecelik sinema perdesi

Siper muharebelerinin canlandırdığı 7'nci oda ses ve ışık efektleriyle zenginleştirilirken 'Gök Kubbeden Gelibolu' salonunda özel hazırlanmış bir düzen ile ziyaretçilere, savaş, gökyüzünden 360 derecelik bir açı ile seyrettiriliyor. Savaş sırasında, Müttefik keşif uçaklarının tespit ettiği sahra hastanelerinin gemilerden atılan top ateşiyle vurulması ve sahra hastanelerinin durumu kubbe içine 6 projektör ile yansıtılıyor. Müttefik kuvvetlerin geri çekilişinin anlatıldığı 9'ncu salonda harbin önemli sahneleri, belirli aralıklarla patlayan tüfek sesleri arasında çeşitli efekt ve ışık oyunlarıyla adeta yaşatılıyor. Savaş hatıralarının yer aldığı 10'ncu salon ve ardından savaştan bu güne Türkiye'nin kalkınmasını anlatan '1915'ten Günümüze' adlı salonla tur sona eriyor. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde Çanakkale Muharebelerinde kullanılan silah, alet, edevat, şahsi eşya, mektup gibi nesnelerin sergilendiği iki kata yayılmış bir sergi alanı da bulunuyor.

1 milyonuncu ziyaretçiyi ağırlayacak

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinin her gün 08.30'dan itibaren haftada 7 gün hizmet verdiğini hatırlatan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale şehitliklerini gezmeye gelen ziyaretçileri, ziyaretten önce buradaki manevi havayı teneffüs ettirmek, burada yaşanan tarihi olayları hafızamızda canlı tutmak adına burada bir gösteri sunuluyor. Değişik odaları var ve her odada değişik konular işleniyor. Bu güne kadar çok beğeni aldık. Önümüzdeki günlerde bir milyonuncu ziyaretçiye ulaşacağız. Bu çok önemli bir rakam. 18 yaş altı vatandaşlarımıza ücretsiz olması, öğrencilerimize ücretsiz olması ziyaretçileri artırıyor" dedi.

Tarihi alan son 15 yılda baştan aşağı yenilendi

Şimdi ziyaretçileri son teknoloji ile buluşturan bu alanın bundan 15 yıl önce oldukça bakımsız olduğunu da hatırlatan Kaşdemir, "Özellikle son 15 yılda, cumhurbaşkanımızın buraya sahip çıkmasıyla birlikte burada çok önemli değişiklikler oldu. Eskiden biz buraya geldiğimizde yabancı mezarlıkların anıtların çok bakımlı olduğunu görüp kendi şehitliklerimizin kendi anıtlarımızın bakımsız olduğunu görünce çok üzülürdük. İçimiz sızlardı, kalbimiz acırdı. Ama şu anda biz çok çok iyi durumdayız. Daha da iyi hale geleceğiz. Çünkü biz o kahramanlar için ne yapsak azdır. Burada önemli kalabalıkları ağırlamak istiyoruz. Şu anda 4 - 5 milyon insanımız geliyorsa biz 10-20 milyon insanımızı buraya bekliyoruz. Çok büyük destekler alıyoruz. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, hükümetimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı çok destek veriyor. Özellikle milletimiz çok büyük destek veriyor. ve biz de bu büyük desteklerle burada başarılı işlere imza atmak istiyoruz. Herkesi Çanakkale'ye davet ediyor, onları burada bekliyoruz" diye konuştu.