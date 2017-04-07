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Çanakkale - Rus Çıkarma Gemisi Sıcak Bölgeye İniyor
Çanakkale - Rus Çıkarma Gemisi Sıcak Bölgeye İniyor
Çanakkale - Rus çıkarma gemisi sıcak bölgeye iniyor.
7 Nisan 2017 Cuma 12:35
Çanakkale
- Rus çıkarma gemisi sıcak bölgeye iniyor
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