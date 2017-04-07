Çanakkale - Rus Çıkarma Gemisi Sıcak Bölgeye Iniyor

Çanakkale - Rus çıkarma gemisi sıcak bölgeye iniyor(Tür: Yurt)

Çanakkale - Rus çıkarma gemisi sıcak bölgeye iniyor

(Tür: Yurt)

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Çanakkale, Rus
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