Çanakkale ruhunu Bodrum'a taşıdılar

Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf Sergisi, Bodrum öğrencileriyle buluştu



MUĞLA - "Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf Sergisi" öğrencilerle buluştu.

Çanakkale savaşı anlatan parçalardan oluşan "Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf Sergisi", Bodrum'da öğrencilerin ziyaretine açıldı. Öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara da açık olan müzeyi Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ziyaret etti. Ajans 2023 ve Dünya Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından oluşturulan müzede, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan gerçek malzemeler, döneme ait üniformalarla giydirilmiş askerler, Çanakkale'yi yansıtan yapılarla ilgili maketler ve 102 yıl öncesinin fotoğrafları, Çanakkale müzikleri eşliğinde sergileniyor.

Sergilendiği her yerde büyük ilgi gösterilen müze, ziyaretçilerine uzman rehberlerin tiyatral anlatımlarıyla Çanakkale Mücadelesini adeta yeniden yaşatıyor. Ziyaretçiler, savaşta kullanılmış silahlar, süngüler, mataralar, kıyafetler ve kişisel eşyalardan oluşan yüzlerce objeyi görme fırsatı buluyor. Ayrıca Çanakkale Savaşı'na ait gerçek fotoğrafların sergilendiği Müze, Bodrum Marmara Koleji ev sahipliğinde meraklılarını tarihimizin dönüm noktasına bir daha unutamayacakları bir yolculuğa çıkarıyor. Yetişkinler, gerçek malzemeleri incelerken öğrencilerin ise maketlere ve oyunlara ilgi gösterdiği görüldü.

Bodrum Marmara Koleji Kurucu Temsilcisi Oya Sakız, "Okulumuz, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Çanakkale mücadelemizi hatırlatmak ve o mücadelenin başta 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarını anmak üzere bu yıl bir takım etkinlikler gerçekleştirdi. Çanakkale Şehitlerini anmak için 17 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdi-ğimiz büyük bir törenin ardından, Çanakkale Şehitliklerine 7. ve 11. Sınıflarımız ile bir ziyaret gerçekleştirdik. Şimdi de Çanakkale Zaferi'nin 102.yıl etkinlikleri kapsamında, tüm Bodrum halkının yararlanması için "Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf Sergisi" etkinliğine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bodrum merkezinde ve çevresinde bulunan okullarımız, 03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında müzeyi okulumuzda ücretsiz olarak ziyaret edeceklerdir. Çanakkale'ye gidemeyenler için önemli bir fırsat olan bu müzeye tüm halkımız davetlidir." şeklinde konuştu.