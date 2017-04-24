Çanakkale Müze Otobüsü Sandıklı'da

Çanakkale Müze Otobüsü, Sandıklı'ya geldi.



Çanakkale Savaşı'na ait materyallerin sergilendiği müze otobüs, Sandıklı ilçesinde Ali Çetinkaya Ortaokulu ve Miralay Reşatbey İlkokulunun ortak bahçesinde konuşlandırıldı.



Çanakkale Müze Otobüsü yetkilisi Adnan Sayarslan, şunları kaydetti:



"Otobüs müzemiz Türkiye'nin her yerini gezerek zamanı ve imkanı olmayan, Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin ayağına kadar gidiyor. O günün hatırına çocuklarımıza hatıra olarak kalacak takı ve hediyelik eşyaları katkı amaçlı satışa sunuyoruz. Gösterilen ilgiden memnunuz."