Çanakkale Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir'de önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Şüpheli 18 kişi, daha sonra adliyeye sevk edildi.



İl Jandarma Komutanlığınca 26 Ocak'ta Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 18 kişi yakalanmış, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda bot, bot motoru, sahte ehliyet, can yeleği, telefon, SIM kart ile doküman ele geçirilmişti.