Çanakkale Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı.



Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda bot, bot motoru, sahte ehliyet, can yeleği, telefon, SIM kart ile doküman ele geçirildi.



Şüpheliler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.