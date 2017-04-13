Çanakkale Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Çanakkale merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Tekirdağ'da belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Evlerde yapılan aramalarda 3 adet 1 dolar, 8 cep telefonu ve sim kart, 3 diz üstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar ile hafıza kartı, flaş bellek, hard disk ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ele geçirildi.



Operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, adreste bulunamayan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.