Çanakkale Merkezli Fetö Operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ilde FETO/PDY yönelik operasyon gerçekleştirirken, 6 kişi göz altına alındı.



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Tekirdağ'da 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul'da 3, Bursa, Eskişehir ve Tekirdağ'da birer kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 adet 1 Amerikan doları, 8 cep telefonu ve sim kart, 3 laptop bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 1 Türkçe olimpiyatları DVD.'si,1 adet Fethullah Gülen ile iltisaklı kitap, hafıza kartı, 4 flaş bellek, 2 harddisk ele geçiridi. Şüpheli 1 şahsın yakalanmasına çalışılıyor. - ÇANAKKALE