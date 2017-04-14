Çanakkale Köprüsü Projesi Kent Ekonomisini Canlandırdı'
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Engin, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün proje aşamasındayken Çanakkale ve çevresinde ekonomik hareketlilik yaşandığını belirterek, 1 yıl önceden büyük kuruluşların yatırım planları ve projeleri ile kente geldiğini belirtti.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Engin, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün proje aşamasındayken Çanakkale ve çevresinde ekonomik hareketlilik yaşandığını belirterek, 1 yıl önceden büyük kuruluşların yatırım planları ve projeleri ile kente geldiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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