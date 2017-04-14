Çanakkale Köprüsü Projesi Kent Ekonomisini Canlandırdı'

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Engin, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün proje aşamasındayken Çanakkale ve çevresinde ekonomik hareketlilik yaşandığını belirterek, 1 yıl önceden büyük kuruluşların yatırım planları ve projeleri ile kente geldiğini belirtti.