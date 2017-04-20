Yenice ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Çanakkale Konferansı" düzenlendi.



"Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşıdığı 1994'te, 110 yaşında vefat eden Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz, Anadolu Lisesindeki konferansta yaptığı konuşmada, babasının anılarından bahsetti.



"Çanakkale anlatılmaz yaşanır." diyen Kaçmaz, "1914 senesinde seferberlik ilan edildiğinde çiftçilik yapan babam ve arkadaşları savaşa katılma kararı alırlar. Bunu duyan babamın annesi der ki, 'Oğul! vatan için, millet için, bayrak için, din için harbe gidiyorsun. Balkanlarda alnımıza sürülen kara lekeyi silmeden köyüne dönersen ak sütüm sana haram olsun. Bu vatan için orada şehit olursan bağrıma taş basar başı dik gururla yürürüm insanlar arasında. Eğer ki yaralanır ya da sakat dönersen ben sana bakarım oğul, yeter ki bizi gavurun elinde bırakma. Bir adım dahi geri kaçarsan analık hakkımı helal etmem. Haydi yoluna git. Ben evlatsız kalayım ama vatansız kalmayayım." der ve askere yollar." diye konuştu.



Katılımcılara, Çanakkale'yi gezmeleri, görmeleri gerektiğini söyleyen Kaçmaz, "Şehitlerimizin ruhları göklerde dolaştıkça, şanlı bayrağımız dalgalandıkça, bu ordu, bu millet var oldukça, Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır." dedi.



Kaçmaz'ın konuşmasının ardından "Buram Buram Çanakkale Destanı ve Atatürk" konulu serginin açılışı, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve diğer protokol üyeleri tarafından yapıldı.