Çanakkale Kireçtepe Jandarma Şehitleri'ni Anıldı

Çanakkale Kireçtepe Jandarma Şehitleri'ni anıldı (Aktüel)(Tür: Yurt)

Çanakkale Kireçtepe Jandarma Şehitleri'ni Anıldı

Çanakkale Kireçtepe Jandarma Şehitleri'ni anıldı (Aktüel)

(Tür: Yurt)

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