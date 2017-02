Çanakkale - Kedi ve Köpekleri Tarım Ilaçlı Etle Zehirlediler

Kedi ve köpekleri tarım ilaçlı etle zehirlediler



ÇANAKKALE'de tarım ilaçlı et verilerek zehirlenen bir bölümü sahipli onlarca kedi ile köpekten biri telef oldu. Sahipleri ve hayvanseverler tarafından son anda veterinerlere yetiştirilen kedi ve köpeklerden bazıları kurtarılırken, bir kısmının halen tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Bazı vatandaşların, hayvanların can çekişmesine tanıklık ettiği üzücü olay, şehirde büyük tepkiye neden oldu. Hayvanseverlerin suç duyurusu üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Esenler ve İsmetpaşa mahallelerinde zehirli et verilerek kedi ve köpeklerin zehirlenmesine tepkisiz kalmayan Çanakkaleli hayvanseverler, çektikleri can çekişen hayvanların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şehirde yaşanan bu vahşetin sık sık tekrarlanıyor olması ve kaygı verici boyutlara ulaşması hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Hayvanseverlerden Barış Karabaş'ın zehirli etten yiyen bir kedinin can çekişmesine tanıklık ettiği ve cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaştığı video herkesi üzdü. Video görüntüsünde, can çekişen kedi ve hemen başında bekleyen bir köpek izleyenleri derinden yaraladı.



SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Çanakkale Hayvanseverler Derneği (ÇHYD), Çanakale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile birlikte hareket ederek olayı yargıya taşıdı. ÇHYD Başkanı Tuğçe Özçelik, yaşanan vahşet ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ve bunu duyarlılıkla ele alan Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı söyledi. Özçelik, "Bu ne yazık ki Çanakkale'de periyodik olarak gerçekleşmekte olan bir durum. Her seferinde çok fazla canımız yanıyor. Önlem alınması için gerekli işlemleri biz de gerçekleştiriyoruz. Yine dün (perşembe) ilk başta bize haberler, ihbarlar, fotoğraflar geldi. Bunun üzerine harekete geçtik. Zehirli et parçalarını ve önce olay yerlerini görüntüledik. Zehirlenen hayvanları veteriner kliniklerinde gördük. Bu olaya çok üzüldük. Zehirli etleri topladık. Bu an itibariyle bir ölen hayvanımız var. Ne yazık ki sahibi de haberdar oldu. Savcılığın soruşturmasından sonuç bekliyoruz. MOBESE kameraları incelenecek. Talimat verildi. Ölen köpeğin otopsisi ve etlerde bulunan zehrin tahlil sonuçlarını bekliyoruz. Bir daha olmamasını ümit ediyoruz. Bu zalim kimdir bilmiyorum. Buna artık bir son versin. Çok canlar yandı. İnşallah son olsun diyoruz" dedi.



"HAYVANLARIN YAŞAM HAKKINI YOK ETMEYİN"



Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Daha önce de hayvan hakkı ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağımızı, fail veya faillerin tespiti ve cezalandırılması için tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna arz etmiştik. Dün (perşembe) Çanakkale'mizin nerdeyse tüm mahallelerinde aynı anda gerçekleşen zehirli et atılması ile sokakta yaşayanlar ile sahipli kedi ve köpekler vahşice öldürülmüş, bu suçla ilgili Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Çanakkale Hayvanseverler Derneği olarak Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmuş olup, sayın savcı derhal soruşturmayı başlatmıştır. Failin ve faillerin tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılması için süreci takip edeceğimizi ve Çanakkale'mizin sokak hayvanı ölümleriyle anılmasına müsaade etmeyeceğimizi kamuoyuna arz ederiz" denildi.



ÇANAKKALE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



Yaşanan hayvan katliamı üzerine Çanakkale Belediyesi de web sitesinden 'Kamuoyunu Bilgilendirme' başlığıyla bir açıklama yayınladı. Yapılan yazılı açıklama şöyle:



"Çanakkale Belediyesi olarak; yaşamı birlikte paylaştığımız ve birlikte yaşamaktan başka yolumuzun olmadığı can dostlarımıza yönelik yapılan her türlü vahşeti, insanlık dışı girişimleri şiddetle kınıyor ve hayvanların insanlar tarafından maruz kaldığı acılardan büyük üzüntü duyuyoruz. Kentimizde, Esenler Mahallesi (60 metrelik yol ve civarı), İsmetpaşa Mahallesi (Stadyum civarı) başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sokak hayvanlarına yönelik zehirleme girişimlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirtilen bölgede can veren hayvanlardan ve bölgedeki et parçalarından incelenmek üzere gerekli numuneler alınmıştır. Geri kalan et parçaları bölgeden toplanarak imha ve bölgenin temizlik çalışmaları devam etmektedir. Konu belediyemizin ilgili birimlerinin takibinde olup, gerekli incelemeler için savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayların yaşanmasına müteakip gerek bilgilendirme, gerekse ekiplerimize yardım amaçlı her türlü destekte bulunan kentlilerimize de ayrıca teşekkür ediyor, can dostlarımıza yönelik yapılan bu vahşetin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz."



Zehirlenen hayvanlardan şu ana kadar sadece bir köpeğin telef olduğu, bu sayının artabileceği belirtildi.