Çanakkale Kara Savaşlarının 102. yılı nedeniyle Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da yapılacak törenler nedeniyle bazı alanlar ziyarete kapatılacak.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 102'ncisi gerçekleştirilecek uluslararası törenler nedeniyle bölgede geçici bazı düzenlemelere gidildi.



Geniş güvenlik önlemleri içinde gerçekleştirilecek törenlerde, tarihi yarımadadaki bazı noktalar sivil vatandaşın girişine kapalı tutulacak.



Bu kapsamda, 22-25 Nisan'da Anzak Koyu bölgesi, ziyarete kapalı olacak.



24 Nisan günü saat 00.00'dan 14.00'e kadar ise Kilitbahir, Namazgah Tabyası, Rumeli Mecidiye Tabyası, Soğanlıdere Şehitliği, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Bakı Terası yolları, Şehitler Abidesi, Seddülbahir Bölgesi'ni kapsayan güney bölgesi ziyaret edilemeyecek. 24 Nisan saat 14.00'ten 25 Nisan saat 16.00'ya kadar da Kilye Koyu, Kabatepe, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Piyade Alayı, Conkbayırı'nı içine alan kuzey bölgesi ziyarete kapatılacak.



Bölgedeki törenlerin tamamlanmasının ardından, şehitlik ve yabancı anıtlar ile geçici olarak ziyarete kapatılan kuzey ve güney bölgedeki noktalar ziyarete tekrar açılacak.