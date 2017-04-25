Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı - Conkbayırı Anıtı (3)

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuşması

Temsili mevzideki askerler

Tören alanındaki vatandaşlar



ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç da katılarak bir konuşma yaptı.