Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı - Conkbayırı (2)
- Tören alanındaki gençlerden detaylar Conkbayırı bölgesinden görüntüler 1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever'in konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuşması Yürüyüş yapan gençlerÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "57.
- Tören alanındaki gençlerden detaylar
Conkbayırı bölgesinden görüntüler
1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever'in konuşması
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuşması
Yürüyüş yapan gençler
ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç da katılarak bir konuşma yaptı.