Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı - Conkbayırı (2)

- Tören alanındaki gençlerden detaylar Conkbayırı bölgesinden görüntüler 1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever'in konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuşması Yürüyüş yapan gençlerÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "57.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı - Conkbayırı (2)

- Tören alanındaki gençlerden detaylar
Conkbayırı bölgesinden görüntüler
1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever'in konuşması
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuşması
Yürüyüş yapan gençler

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç da katılarak bir konuşma yaptı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çağatay Kılıç, Çanakkale, Savaş, Ordu, Tören, Conk Bayırı, Conkbayırı, Gençlik ve spor bakanı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı, Akif Çağatay Kılıç