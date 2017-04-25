Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı - Conkbayırı (1)
- Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın anıta çelenk koyması 1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever'in anıta çelenk koyması İstiklal marşı okunması Kur'an-ı Kerim okunması ÇANAKKALE - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri.
- Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın anıta çelenk koyması
1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever'in anıta çelenk koyması
İstiklal marşı okunması
Kur'an-ı Kerim okunması ÇANAKKALE - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri