Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı - Conkbayırı (1)

- Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın anıta çelenk koyması 1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever'in anıta çelenk koyması İstiklal marşı okunması Kur'an-ı Kerim okunması ÇANAKKALE - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı - Conkbayırı (1)

- Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın anıta çelenk koyması
1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever'in anıta çelenk koyması
İstiklal marşı okunması
Kur'an-ı Kerim okunması ÇANAKKALE - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı, Çağatay Kılıç, Çanakkale, Savaş, Ordu, Conk Bayırı, Conkbayırı, Gençlik ve spor bakanı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı
3