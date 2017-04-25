Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü", Kırklareli'nde gerçekleştirildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve il müftülüğünce gerçekleşen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Hızırbey Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti.



Dua sonrası vatandaşlara cami bahçesinde çorba ikram edilerek Türk bayrağı dağıtıldı.



Vatandaşlar daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla şehitliğe yürüdü. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, dualar edildi.