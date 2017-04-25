Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı

Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklarla önemli rol oynayan 57. Alay ve Çanakkale şehitleri, "Vefa Yürüyüşü" ve Edirnekapı Şehitliği'ndeki törenle anıldı.



Eyüp Belediyesinin destekleriyle İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Eyüp Camisi'nde sabah namazı kılarak dua etti.



Cami çıkışında vatandaşlara yarma çorbası ikram edildi. Daha sonra katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Edirnekapı Şehitliğine yürüdü. Bu sırada 100 metrelik dev bir Türk bayrağı açıldı. Şehitlikte de Kur'an-ı Kerim okundu.



Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.



İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cemil Boz, törende, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasının en önemli ön sözü, bir milletin tüm dünyaya istiklalinden ödün vermeyeceğinin en büyük göstergesi olan Çanakkale ve 57. Alay şehitlerini anmak amacıyla toplandıklarını anlattı.



Çanakkale cephesinde aziz milletin imanının, inancının ve azminin güçlü düşman ordularına karşı nasıl galip geldiğinin görüldüğünü dile getiren Boz, "Konu vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz olunca aziz milletimizin gözünü kırpmadan nasıl canını feda ettiğini 57. Alay'ın öyküsünde görüyoruz." dedi.



Cemil Boz, 25 Nisan 1915 sabahının Kurban Bayramı günü olduğunu ifade ederek, alay imamının gür sesiyle okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duadan sonra erler ve subayların kucaklaştığını, bayramlaştığını ve helalleştiğini dile getirdi.



O gün 57. Alay'ın vatanın birliği, bütünlüğü ve vatan topraklarının kurtarılması için kendini kurban etmeye karar verdiğini aktaran Boz, şunları kaydetti:



"26 Nisan 1915 günü başta 57. Alay Komutanı Manastırlı Yarbay Hüseyin Avni olmak suretiyle Sakaeli'ne varıncaya kadar 628 kişilik alayın tamamı şehit olmuştur ama karşılarındaki 25 bin kişilik düşman kuvvetini bulundukları yere mıhlamıştır. Bu kahraman alaya, altın madalya verilmiş ve bu madalya birkaç gün sonra Bigalı köyünde hazin bir törenle alayın kanlı sancağına takılmıştır. 57. Alay'ın şehit olan her bir Mehmedi, 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarih sayfalarına adeta kanlarıyla kazımıştır."



Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi.