Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı

Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Muş ve Bitlis'te de vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.



Muş'ta, Hacı Şeref Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.



Vatandaşlar daha sonra Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü anısına ellerindeki Türk bayraklarıyla Garnizon Şehitliği'ne yürüdü.



Vali Seddar Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletleri büyük yapan unsurun, geçmişe bağlılıkları ve vefası olduğunu söyledi.



"Bugün ülkemizin her bir köşesinde şühedaya olan saygı, hürmet, geçmişe olan sadakatimiz her türlü taktirin üzerindedir." diyen Yavuz, şunları kaydetti:



"Büyük milletlerin en büyük özelliği vefalarıdır. Biz de hamdolsun bu vefaya sahibiz. 7 düvelin ülkemize saldırdığı, işgal etmek istediği bir dönemde milletimizin tüm unsurlarıyla bu şer güçlere karşı verdiği en büyük derstir. Çanakkale tarihi açıdan dönüm noktasıdır. Bu topraklara göz dikenler, bizi bölüp parçalamak isteyenler bu günlerde iş başındadır. Milletimiz her daim uyanık ve dimdik ayaktadır. Her türlü şerri ve saldırıyı bertaraf edecek güce ve kudrete sahiptir. Saflarımızı sıklaştıralım, birbirimizi daha çok sevelim. Fitne tohumlarına asla müsaade etmeyelim. Ülkemize yönelen bu hain girişimleri de el birliğiyle boşa çıkartalım. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."



70 yaşındaki Nail Subaşı ise 57. Alay'ın bu vatan ve bayrak için şehit olduğunu belirterek, "Cenab-ı Allah onların yerini cennet eylesin. Onlar bir defa öldüler, bin defa dirildiler. Onlar ölü değildir, diridirler." dedi.



Program, şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla sona erdi.



Gençlerin yoğun katılım gösterdiği yürüyüşe Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Sönmez, kurum amirleri de katıldı.



Bitlis



Bitlis'te de "57. Alay Vefa Yürüyüşü" kapsamında Siteler Camisi'nde saban namazının ardından mevlit okutularak şehitler için dua edildi.



İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin konuşmasının ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

Daha sonra vatandaşlar Türk bayrakları ile Şehit Nihat Çaprak anıtını yürüdü ve şehitler için dua okudu.



Yürüyüşe Bitlis Vali Yardımcıları Murat Kütük ve Kamil Güzel, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.