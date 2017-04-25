- Cami çıkışında çorba ikramı

Yürüyüş detaylar

Toplanan grubun slogan atarak yürümesi Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Bolu ve Zonguldak'ta yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi

ZONGULDAK - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Zonguldak'ta yüzlerce kişinin katılımıyla yapıldı.



Zonguldak

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Zonguldak Gençlik Merkezinin organizasyonuyla Yayla Fener Camisi'nde toplanarak sabah namazını kılan vatandaşlar ve öğrenciler dua etti.



Cami çıkışında çorba ikram edilen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Zonguldak Valiliği önüne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlendiğini bildirdi.