Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı

BOLU/ Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Bolu ve Zonguldak'ta yüzlerce kişinin katılımıyla yapıldı.



Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Bolu Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Kültür Mahallesi Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti.



Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildikten sonra yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla Sağlık Mahallesi'nde bulunan Garnizon Şehitliği'ne yürüdü. Yürüyüş sonrası şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı / Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı / Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı / Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı." dizelerini okudu.



Binlerce kefensiz şehidin yattığı Çanakkale'de yazılan eşsiz destanın çok büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Ertem, "250 bin vatan evladının gözünü kırpmadan mukaddesat adına canlarını feda ettiği destanın adıdır Çanakkale. Henüz 15 yaşında ana kuzularının kınalar yakılarak kurban edildiği destanın adıdır Çanakkale." dedi.



Daha sonra şehitler için dua edildi.



Vefa yürüyüşüne, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Muammer Alper, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ve daire müdürleri katıldı.



Zonguldak



Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Zonguldak Gençlik Merkezinin organizasyonuyla Yayla Fener Camisi'nde toplanarak sabah namazını kılan vatandaşlar ve öğrenciler dua etti.



Cami çıkışında çorba ikram edilen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Zonguldak Valiliği önüne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlendiğini bildirdi.