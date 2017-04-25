Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı ve Anzak Günü'ne ilişkin, "Anzakların kestiremedikleri, kendi vatanlarını savunmaya kararlı Türk ordusunun cesaret, disiplin ve azmiydi." dedi.



Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı.



Törende konuşan Bishop, 25 Nisan 1915'te şafak söktüğünde Avustralya ve Yeni Zelanda ordu birliklerinden yüzlerce askerin Gelibolu'ya ayak bastığını hatırlattı.



Bishop, "Bütün savaşları bitirmek amacında olan bu savaşın sonunda, bir daha aileleri ve dostlarıyla bir araya gelmenin neşesini göremeyecek 60 binin üzerinde kişi ölmüştü." diye konuştu.



Bakan Bishop, Avustralyalıların savaş süresince cesaret, yiğitlik ve hünerlerini gösterdiğini belirtti.



Anzakların 1915'te Gelibolu'ya ulaştığında askeri eğitim aldığını kaydeden Bishop, "Ancak çok az şey onları bekleyenlere kendilerini hazırlayabilirdi. Kumsala ilk çıktıkları anlarda Türk kuvvetlerinin hücumu altında iyimserlikleri yine de şaşırtıcıydı. Anzakların kestiremedikleri, kendi vatanlarını savunmaya kararlı Türk ordusunun cesaret, disiplin ve azmiydi. Kanlı bir açmaz ortaya çıkmıştı." değerlendirmesinde bulundu.



Ülkesinde 25 Nisan'ın en kutsal ulusal gün olduğunu vurgulayan Bishop, Avustralyalıların Anzakların hikayesinde anlam ve ilham bulduğunu dile getirdi.



Avustralya Dışişleri Bakanı, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Burada, bu en değerli ve onurlu yerde, Türk halkına bizleri her yıl nezaketle karşıladıkları, ortak tarih ve dostluğumuzu benimsedikleri için teşekkür ediyoruz. Burada savaşmış olanlara borcumuzun büyüklüğünün bilinciyle sessiz düşüncelere dalarak saygılarımızı sunabiliriz."