Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, birlik ve beraberliğin onur timsali olan ecdadın bıraktığı "Çanakkale ruhuna" sonsuza kadar sahip çıkacaklarını belirtti.



Tavlı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Savaşları'nın dünya harp tarihinde büyük öneme sahip olduğuna işaret etti.



Çanakkale'nin, Türk milletinin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağının göstergesi olduğunu vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:



"Ulusal tarihimizde ve dünya tarihinde niteliği ve sonuçları açısından çok öneme sahip, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümünü, şehitler diyarı Çanakkale'de kutlamaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Çanakkale'de, kutsal değerleri uğrunda var gücüyle savaşan nesiller, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini dünyaya ilan ederken, milletimizin hürriyet, istiklal, vatan ve bayrağına sahip çıkma kararlılığını da haykıran aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi milletçe bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz.



Birlik ve beraberliğimizin onur timsali olan ecdadımızın bize bıraktığı 'Çanakkale ruhuna' sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı ve milleti uğruna canını, kanını ortaya koyan bize bu mukaddes vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum."