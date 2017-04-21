Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenlerin ilk provası yapıldı.



Şehitler Abidesi'nde, tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provalarda, 2. Kolordu Komutanlığında görevli askerler, bando eşliğinde saygı atışı ve geçit töreni yaptı. Jandarmaya ait atlı birlikler de tören alanında hazır bulundu.



Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için yazdığı "30 kuş" adlı şiiri okuyan Biga İdriskoru İbrahim Aydın Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Gamze Ilık, provaları izleyen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.



Provayı takip eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, tören alanında incelemelerde bulundu.



"Herkesi Çanakkale'ye davet ediyoruz"



Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla yapılacak törenlerin provalarının devam ettiğini söyledi.



Törenlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleşeceğini vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti:



"Yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz olacak. Yurt içinden binlerce genç kardeşlerimiz ecdadımızın kahramanlık destanı yazdığı toprakların manevi havasını teneffüs etmek için gelecek. 102 yıl önceki ruhla birlik ve beraberlik içinde bugünün evlatları olarak Çanakkale'yi çok iyi anlamak istiyoruz. Ayrıca dedeleri burada savaşan yabancı konuklarımız da olacak. Burası dünyanın en büyük açık hava müzesi konumunda. Çanakkale'deki huzur ve güven ortamını herkesin görmesini istiyoruz. Türk milleti her zaman Çanakkale'ye sahip çıktı. Herkesi Çanakkale'ye davet ediyoruz."