Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı nedeniyle Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da yapılacak törenler öncesinde koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı nedeniyle Gelibolu Yarımadası'nda 24-25 Nisan'da yapılacak törenler öncesinde koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Onur Sevim, Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Cihangir Onat, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Çelebi, Birleşik Krallığı temsilen Albay Colonel Beattie, Fransa devletini temsilen Başçavuş Laurence Severe ve Romuald de Pierrefeu, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosluğu görevlisi Barış Kaya ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ed Mclsaac katıldı.
Toplantıda, tarihi yarımadada gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu, ulaşım, tören alanlardaki yerleşim planları ve diğer konular görüşüldü.
Gelibolu Yarımadası'ndaki törenler, 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde yapılacak anma töreniyle başlayacak. Devamında Fransız Mezarlığı, İngiliz Anıtı ve 57. Piyade Alayı Şehitliği'nde tören düzenlenecek. Törenlerin ikinci günü olan 25 Nisan'da ise Anzak Koyu'nda, "Şafak Ayini" gerçekleştirilecek.
Buradaki törende, 102 yıl önceki savaşta hayatını kaybeden askerler Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelecek torunları tarafından anılacak.