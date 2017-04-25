Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı - 57. Alay Vefa Yürüyüşü (1) - Çanakkale

- Toplanma alanından detaylar Çorba dağıtımı Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın alana gelişi Sabah namazı kılınması Yürüyüşten detaylar Yürüyüş sonunda bakanın açıklaması ÇANAKKALE - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yılı - 57. Alay Vefa Yürüyüşü (1) - Çanakkale

- Toplanma alanından detaylar
Çorba dağıtımı
Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın alana gelişi
Sabah namazı kılınması
Yürüyüşten detaylar
Yürüyüş sonunda bakanın açıklaması ÇANAKKALE - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.
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