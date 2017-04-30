Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yıl Dönümü - Kireçtepe Jandarma Şehitliği'ndeki Anma Töreni -...

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla kara harekatına çıkan İngiliz kuvvetlerini, imkansızlıklara rağmen durdurarak destan yazan şehit jandarmaların mezarlarının bulunduğu Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde yaklaşık 8 bin kişinin katılımıyla anma programı düzenlendi.



İngiliz General Oglander'in ifadesiyle "Koskoca tümenin karaya çıkış harekatını sadece 4 makineli tüfekle durduran" Türk jandarmaların mezarlarının bulunduğu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı olan 2015'te restore edilen Kireçtepe Şehitliği'ndeki tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Duanın ardından konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Çanakkale'nin çok müstesna topraklar olduğunu söyledi.



Çanakkale'de yaklaşık bir asır önce dünya harp tarihine geçen bir savaşın cereyan ettiğini ifade eden Altepe, "Burada tarih, destan yazan 'Çanakkale geçilmez' diyen, bunu kahramanca gösteren, vatan, bayrak sevgisi neymiş, bir vatan nasıl savunulmuş bunu dünyaya gösteren, iman ve inancın timsali, bile bile, seve seve, ölüme giden, dünya tarihine mührünü vuran büyük, kahraman ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun." diye konuştu.



Bursa Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu da Türk askerinin Çanakkale'de bir destan yazdığını anlattı. Burada ataların kahramanlıklarını anmak için geldiklerini belirten Hacıoğlu, "Çanakkale Savaşları, Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihine de altın harflerle yazılmış bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu savaş sadece askeri yönüyle değil aynı zamanda içerdiği zaman, mekan ve insan faktörleriyle de dünya tarihinde önemli yerini almıştır. Zira dünyanın dört bir yanından çeşitli amaç ve duygularla buralara insanlar gelmiş, küçücük bir yarımadada binlerce düşman askerine karşı kahramanlık destanı yazılmıştır." diye konuştu.



Buradaki törenin ardından katılımcılar, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlikleri ziyaret edip dualar okudu.



Kireçtepe Şehitliği



Çanakkale Savaşları'nda kara harekatına çıkan İngiliz kuvvetlerini, imkansızlıklara rağmen durdurarak destan yazan şehitlerin mezarlarının bulunduğu Kireçtepe Jandarma Şehitliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından 2015 yılında yeniden düzenlendi.



"6-8 Ağustos 1915'te Gelibolu ve Bursa Jandarma Taburları'nın kahramanca çarpışan üç bölüğü, iki tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe'de durdurup Anafartalar Grubu'nun kuzey yanını koruduğu" ifadesine kitabesinde yer verilen şehitlik, 6 ayda yenilendi.



İngiliz General Aspinall Oglander'in, "Takviyeli 29'uncu Tümen'in karaya çıkış harekatını elinde hiçbir topçusu bulunmayan iki jandarma taburunun 4 makineli tüfekle durdurmuş olduğunu, henüz İngiltere'de bilen olmadığı gibi daha sonra da olmayacaktır." sözü bulunan Kireçtepe Şehitliği, geçen yıl Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yılında açılmıştı.



Yürüyüş yolu, Afyonkarahisar'dan getirilen ve her biri 70 kilogram olan bin 100 travertenden, duvarları ise Antalya'dan getirilen taşlardan inşa edilen şehitlikte, Miralay Mustafa Kemal'in birliği ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafı da bulunuyor.