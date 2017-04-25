Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzcilik Federasyonunun düzenlediği 57. Alay Vefa Yürüyüşüne, Bağcılar Belediyesi İzcilik Kulübü üyeleri de iştirak etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 57. Alay karargahının olduğu Conkbayırı'ndan sonra 16 kilometre süren yürüyüşe Bağcılar Belediyesi İzcilik Kulübü üyeleri de katıldı. Yürüyüş, saat 06.00'da Conkbayırı'ndaki 57. Alay Karargahı'ndan başladı. Yaklaşık beş bin izci ile beş bin üniversite öğrencisinin yer aldığı yürüyüş, düşman kuvvetlerinin çıkarma yaptığı sahilde tamamlandı.