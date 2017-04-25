Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yıl Dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde yapıldı.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın anıta çelenk koymasıyla başlayan etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Kılıç, buradaki programda, "57. Alay Vefa Yürüyüşü"ne yurdun dört bir yanından gelerek katılan gençlere teşekkür etti.



Çanakkale'nin herhangi bir muharebe değil, Türkiye Cumhuriyeti devletine giden yolun ön sözü olduğunun altını çizen Bakan Kılıç, şöyle konuştu:



"Çanakkale, bir milletin tabiri caizse yedi düvelin yüklendiği noktada ve en üstün teknolojiyle donanmış olan düşmana karşı bir milletin sadece ama sadece yüreğindeki vatan, millet, bayrak sevgisi ve inancıyla direndiği, onu orada durdurduğu bir destandır. Bizim tarihimiz çok büyük destanlarla doludur. Medeniyetimizin yürüyüşü içinde bu aziz milletin çok büyük dönüm noktaları vardır. Çanakkale çok farklı bir dönüm noktasıdır. Tarihten silinmek üzere üzerine çullanılan bu aziz milletin tüm dünyaya 'Biz buradayız' haykırışıdır. Aynı 15 Temmuz gecesi bu ülkenin, bu aziz milletin içine ihanetle giren, ihanet yapmak isteyen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasının içine saklanarak bu millete ihanet yaşatmak isteyen teröristlere karşı en başta siz gençlerin Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa inip 'dur' dediği gibi. Bu millete hiçbir zaman esareti yaşatamayacaklar. Bu millete ihanet edenler de en büyük cezayı tarih önünde, hukuk önünde bu millete verecekler."



"Sizler bu milletin geleceği olacaksınız"



Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu milletin son devleti olacağını vurguladı.



"Türkiye Cumhuriyeti, Allah'ın izniyle ilelebet payidar olacaktır." diyen Akif Çağatay Kılıç, şöyle devam etti:



"Çünkü Çanakkale'de komuta eden subayların, içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de olduğu subayların verdiği emirlere harfiyen uyuldu. Ölümle burun buruna geldiği zaman 'Ben şehadete koşuyorum. Bu millet için, inancım için, bayrağım için şehit olacağım' diyen bir Mehmetçik'in varlığıdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet edenlere ve teröristlere karşı mücadeleyi hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hem de emniyet güçlerimiz el ele, kol kola beraber vermektedir. Siz bu milletin geleceği olacaksınız inşallah. Bugün burada olmanız, bu milletin geleceğini sahiplendiğiniz, ay yıldızlı Türk bayrağını her zaman gönderde dalgalandıracağınızın en büyük ve en açık göstergesidir. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum."



Havadan, karadan ve denizden bu millete, bu devlete hiçbir zaman esaretin yaşatılamayacağını vurgulayan Kılıç, "Dolayısıyla biz sizlerin gözlerindeki o pırıltıyı, devlete, millete karşı olan aşkınızı gördükçe geleceğimizden eminiz. 2023, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olacak. Hedefimiz ilk 10 büyük ekonomi arasına girmek. Daha sonra 2053 ve 2071 hedeflerimiz ama kendinize güvenecek, milletinize inanacak, tarihinizden güç alacaksınız. Bu aziz devleti sizler geleceğe taşıyacaksınız." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün Şehitler Abidesi semalarında yaptığı gösteri, törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.



Program, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.



Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, diğer askeri erkan ve protokol üyeleriyle yürüyüşe katılan çok sayıda öğrenci katıldı.