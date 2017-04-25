Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yıl Dönümü
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Tek Çam) Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Tek Çam) Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.
Törene, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi James Larsen, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Jonathan Curr, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, çok sayıda yerli ve yabancı yetkili ile Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşları katıldı.
Tören, Avustralya ve Yeni Zelandalı bakanların anıtı ve mezarları ziyaretiyle başladı.
Avustralya Dışişleri Bakanı Bishop, burada yaptığı konuşmada, anıtın bulunduğu tepede tek başına yer alan çam ağacının savaşın bedelini sembolize ettiğini belirtti.
Savaş sırasında en kanlı çarpışmaların Lone Pine'da yaşandığını vurgulayan Bishop, buradaki anıtta, savaşta hayatını kaybetmiş 4 binden fazla Avustralyalı ve Yeni Zelandalının adlarının yer aldığını söyledi.
Bishop, "Savaşçı askerlerimizin mezarlarının yan yana olduğu en kutsal yerde toplanmışken bu korkunç savaşın mirasını görüp şaşkına dönmemek mümkün değil." diye konuştu.
Konuşmaların ardından savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi.
Tören, saygı duruşunda bulunulması, çelenklerin koyulması ve milli marşların okunmasının ardından sona erdi.