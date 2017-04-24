Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yıl Dönümü
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın Fransız Anıtı'ndaki törenin ardından katıldığı anma programında, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ve Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams da yer aldı.
Gelibolu Yarımadası Seddülbahir bölgesindeki anıttaki törende konuşma yapan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, "Özellikle bugün, 24 ve 25 Nisan'da Türk hükümetinin ve halkının inanılmaz sıcak misafirperverliğini takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bu, gerçek dostluğun çok gerçek bir işaretidir." diye konuştu.
Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, Avustralya Dışişleri Bakanı Bishop ve Yeni Zelanda Adalet Bakanı Adams da İncil'den bölümler okudu.
Konuşma ve duaların ardından Türkiye, İngiltere ve Kuzey İrlanda, Avustralya, Bangladeş, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Pakistan, Sri Lanka temsilcileri anıta ayrı ayrı çelenk bıraktı.
Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.