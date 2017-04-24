Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. Yıl Dönümü - Tuğgeneral Arslanhan

18. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, "Çanakkale Kara Savaşları devam ettiği 8,5 ay boyunca, daracık bölgelerdeki siper hatlarımıza saatlerce süren bombardımanlarda binlerce top mermisi atılmış, sayısız hücumlar gerçekleşmiş ancak kahraman Mehmetçik'i mevzilerinden söküp atmak mümkün olmamıştır." dedi.



Arslanhan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşma yaptı.



Arslanhan, 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından kısa süre sonra Almanya karşısında zor durumda kalan Çarlık Rusyası'na yardım etmek, İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak ve Balkan devletlerini kendi yanlarına savaşa çekmek isteyen İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'nı zorla geçmeye karar verdiklerini hatırlattı.



İtilaf Devletleri'nin, o güne kadar gördüğü en büyük armada ile boğazı geçmeye teşebbüs ettiklerini anlatan Arslanhan, şöyle devam etti:



"Ancak başarısız olup, ağır zayiat vererek 18 Mart 1915 günü Çanakkale Boğazı'nı terk etmek zorunda kalırlar. İtilaf Devletleri tarafından boğaza hakim Türk tabyaları temizlenmeden Çanakkale Boğazı'nın geçilemeyeceği anlaşılmıştı. Bu sefer karadan Gelibolu Yarımadası'na çıkarak özellikle Kilitbahir platosunu ele geçirmeye ve burada bulunan tabyaları susturarak boğaz yolunu açmaya karar verirler. Harekata 5 piyade tümeni, 1 piyade tugayı ile zayiatı yeni gemilerle ikmal edilmiş olan birleşik filonun tamamı katılmıştır."



Arslanhan, çıkarma bölgesinin, yeri ve zamanını tayin etme konusunda inisiyatifin itilaf kuvvetlerinde olduğunu, bunun, savunan kuvvetin komutanı tarafından isabetli değerlendirilmesi, savunmanın başarısına ve savaşın kaderine doğrudan etki eden bir unsur olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ordu Komutanı Liman Von Sanders, Türk komutanların aksi değerlendirmelerine rağmen savunma için Saros ve Anadolu yakasında kuvvetli, Gelibolu Yarımadası ve diğer bölgelerde daha zayıf tertiplenmeyi öngörmüştür. Çanakkale Kara Savaşları devam ettiği 8,5 ay boyunca daracık bölgelerdeki siper hatlarımıza saatlerce süren bombardımanlarda, binlerce top mermisi atılmış, sayısız hücumlar gerçekleşmiş ancak kahraman mehmetçiği mevzilerinden söküp atmak mümkün olmamıştır. Arıburnu'nda, Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Kirte'de, Kereviz Dere'de, Zığındere'de Mehmetçik, üzerine yağdırılan çelik yağmurlarına aldırmamış, boğazın mavi suları kan kırmızısına boyanmış. Kaptırdığı vatan toprağını geri alabilmek uğruna gözlerini kırpmadan ileri, daima ileri atılmış, ufukta parıldayan süngüleri saldırganın kabusu olmuş, oluk oluk döktüğü kanla düşman postallarının aziz vatan topraklarında daim kalmasını engellemiş, şairin söylediği gibi 'sellercesine' ileri atılarak geleceğine sıkılan kurşunlara kendi bedenini bir an bile tereddüt etmeden siper etmiştir."